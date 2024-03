Jóia da Espanha, Lamine Yamal se destaca em empate contra Brasil; veja números

No empate entre Espanha e Brasil, duas joias do futebol mundial se destacaram: Lamine Yamal e Endrick. O espanhol de 16 anos causou problemas para a defesa da Seleção.

De acordo com dados do Sofascore, o atacante foi o líder em assistências (1), pênaltis sofridos (1), finalizações (3), faltas sofridas (4), dribles certos (6) e duelos ganhos (11).

O jogador ainda teve a segunda melhor nota (8,5), ficando atrás apenas de Rodri (9,1). Mesmo sendo do Barcelona, Yamal se sentiu em casa no Santiago Bernabéu, casa do rival Real Madrid.

Na temporada, ela soma 39 jogos, com seis gols e sete assistências. Com a Espanha, a promessa soma seis jogos, sendo três como titular, com dois gols marcados.

Com a ida de Endrick para o time da capital espanhola, as duas jóias devem se enfrentar constantemente no El Clássico.