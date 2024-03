Jogo contra o Talleres será o de número 200 do São Paulo na Libertadores

O São Paulo estreia na Copa Libertadores de 2024 na próxima quinta-feira (4 de abril), contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. A partida será a de número 200 do Tricolor na competição continental.

Segundo o site OGOL, o São Paulo entrou em campo pela Libertadores 199 vezes, sendo 96 vitórias, 48 empates e 55 derrotas. O Tricolor conquistou o torneio em três oportunidades (1992, 1993 e 2005) e é o time brasileiro com mais títulos, junto de Santos, Grêmio, Palmeiras e Flamengo.

Além de ser o brasileiro com mais títulos da competição, o São Paulo é o segundo time do Brasil, empatado com o Grêmio, com mais participações (21). O Palmeiras, com 23, é o clube brasileiro que mais participou do torneio.

Após o jogo contra o Talleres, o São Paulo vai se juntar a Palmeiras e Grêmio, únicos times brasileiros que possuem mais de 200 jogos na Libertadores. O Verdão tem 234 partidas, enquanto o Tricolor Gaúcho possui 207.

? Mais imagens do treino desta terça-feira no CT da Barra Funda.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/3WlFgs0Qqj ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 26, 2024

Na estreia desta edição, o São Paulo terá que superar o retrospecto negativo em jogos fora de casa na Libertadores. O Tricolor venceu apenas 24 dos 100 jogos que disputou como visitante, além de 32 empates e 44 derrotas.

Em casa, os números melhoram. São 72 vitórias, 16 empates e apenas 11 derrotas jogando como mandante, seja no Morumbis ou em outros estádios na capital paulista, como o Pacaembu.

Além do Talleres, o São Paulo também vai enfrentar o Barcelona de Guyaquill, do Equador, e o Cobresal, do Chile, na fase de grupos da competição.