Jogador sofre traumatismo craniano e lesão pulmonar após cotovelada; veja

Atacante do Colón, da Argentina, Javier Toledo levou uma cotovelada na partida contra o Gimnasia y Tiro de Salta e sofreu traumatismo craniano, além de fratura na região da bochecha e uma lesão pulmonar.

O que aconteceu

Aos 19 minutos do segundo tempo, Toledo disputou bola com o zagueiro Daniel Abello. A partida era válida pela oitava rodada da segunda divisão do Campeonato Argentino.

Na disputa, Javier Toledo levou uma cotovelada na região da cabeça e do lado esquerdo do rosto. O juiz do jogo sequer marcou falta no lance.

Em um primeiro momento, o atacante do Colón não apresentou problemas maiores. Mas a situação piorou quando ele tentou voltar ao jogo.

Com a pancada na cabeça, Javier Toledo desmaiou ao tentar se levantar e precisou ser atendido em campo. O jogador deixou o gramado com uma proteção no pescoço e partiu ao hospital.

🔴⚫#Colon



🚨Polémica en el Brigadier



👤Javier Toledo recibió un codazo que le lastimó el pómulo del ojo izquierdo y debió abandonar el partido. El árbitro ni siquiera cobró infracción



🤔¿Qué opinas de esta jugada? ¿Debió haber sido expulsado el jugador de Gimnasia y Tiro? pic.twitter.com/w5fauLLd6S -- LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) March 26, 2024

Atacante já está em casa

Depois de passar um dia internado, o argentino teve constatado traumatismo craniano leve e uma fratura no arco zigomático (osso na região da bochecha). Ele ainda sofreu uma lesão pulmonar.

Apesar dos problemas, o Colòn informou que Javier Toledo já recebeu alta e iniciou a recuperação. O prazo de retorno aos jogos é de três semanas.