Imprensa espanhola garante renovação de Kroos com o Real Madrid até 2025

O Real Madrid tem tudo certo para a renovação de contrato do meia Toni Kroos por mais um ano, de acordo com a imprensa espanhola. O atual vínculo do alemão se encerrar em julho de 2024, mas as partes possuem um acordo para estendê-lo.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e depois confirmada pela mídia da Espanha.

? Kroos renovará con el Madrid ??? El alemán, según Fabrizio Romano, firmará de inmediato con el club blanco hasta 2025https://t.co/4k20G7wCsB ? Diario AS (@diarioas) March 27, 2024

Com isso, o jogador de 34 anos vai para a sua 11ª temporada com os Merengues. Kroos já disputou 455 jogos com a camisa do Real Madrid e conquistou 21 títulos, entre eles quatro Ligas dos Campeões e três Campeonatos Espanhóis.

Durante esse período, o jogador marcou época no meio campo do time espanhol ao lado de Modric e Casemiro.

Além da renovação com o seu clube, o mês de março também marcou a volta de Toni Kroos para a seleção da Alemanha. O jogador foi titular nas duas vitórias do time nos amistosos contra França e Holanda, nesta data Fifa. Campeão do mundo em 2014, o camisa 8 deve participar da Eurocopa, disputada na Alemanha, em junho.

O Real Madrid segue com sua filosofia de renovar por apenas mais um ano com jogadores veteranos. O mesmo aconteceu com Luka Modric, no ano passado.