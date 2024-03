Hernan: Fabrício Bruno chamou atenção de muitos agentes do mercado europeu

Titular nos dois jogos da seleção brasileira na Data Fifa, o zagueiro Fabrício Bruno despertou interesse em vários agentes do mercado europeu, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Nesses dois jogos, muitos empresários, muitos agentes europeus estiveram no jogo da seleção brasileira porque a seleção estava recheada de novidades. Alguns jogadores que agentes, quem é do meio do mercado da bola, não consegue assistir esses caras in loco. E o Fabrício Bruno chamou atenção de muitos agentes que quiseram saber quem é, foram perguntar, consultar: 'Quem é esse zagueiro? Zagueiro alto, boa saída de bola, bom posicionamento e boa postura, zagueiro sério'. Não mercados grandes da Europa, mercados médios, mas o Fabrício Bruno despertou interesse, sim, de alguns agentes que estava nas duas partidas in loco. André Hernan

