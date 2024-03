Galvão narra gol de Paquetá da arquibancada: 'Saudades'

Principal narrador da TV Globo para jogos da seleção brasileira por mais de quatro décadas, Galvão Bueno deixou a emissora após o fim da Copa do Mundo de 2022. Ontem (26), ele voltou a narrar um gol do Brasil, desta vez nas arquibancadas do Estádio Santiago Bernabéu.

Olha só!! Narrei o gol de empate da seleção junto com a galera no Santiago Bernabéu!! Matei as saudades!! 😂🇧🇷 pic.twitter.com/s0YCqBBWyl -- Galvão Bueno (@galvaobueno) March 27, 2024

O que aconteceu

Galvão Bueno narrou o gol de Lucas Paquetá e publicou um vídeo em suas redes sociais. Ele assistiu ao empate em 3 a 3 entre Brasil e Espanha ao lado da esposa, Desirée, que gravou o lance e parte da narração.

Elogios a Dorival Júnior. Em outro vídeo publicado nas redes sociais, Galvão ressaltou que a seleção brasileira não "deu espetáculo", mas "teve força" para buscar um empate após sair perdendo por 2 a 0.

Empate da seleção brasileira fechou Data Fifa com saldo positivo. Em dois amistosos fora de casa, o Brasil, que teve Dorival Júnior estreando no comando, venceu a Inglaterra por 1 a 0 e empatou com a Espanha.

Preparação para a Copa América. O próximo jogo da seleção brasileira será no dia 8 de junho, contra o México. Antes de estrear na principal competição entre seleções do continente, o Brasil também enfrenta os Estados Unidos.