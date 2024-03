Felipe Melo, sobre Robinho e D. Alves: 'não tem que passar a mão na cabeça'

Do UOL, em São Paulo

Capitão do Fluminense, Felipe Melo falou sobre os casos envolvendo Robinho e Daniel Alves. Felipe destacou que "não tem que passar a mão na cabeça de ninguém" e que a dupla dificilmente voltará ao futebol.

O que Felipe Melo disse

[A notícia] vem como uma bomba, mas tem que pagar pelo que fez. Se for condenado, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição para os outros não fazerem. Isso é muito sério, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, sem passar. Tem que pagar, e depois que pagar a pena e sair, tem que ser ressocializado. Felipe Melo, ao Ge

Eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Se tivesse feito com a minha filha, acho que eu não estaria aqui [falando]. O ser humano tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada, o homem tem que ser respeitado.

'Ninguém é obrigado a falar': "Olha, primeiro de tudo ninguém é obrigado a falar sobre o tema. "Ah, mas por que que fulano não fala?" Não fala porque não é obrigado a falar, mas eu não vejo problema nenhum".

Robinho e Daniel Alves voltam ao futebol? "Futebol não vai dar para eles jogarem mais, mas que seja... Não podem fechar as portas para eles também, porque pagaram. Pela lei dos homens, foi pago".

Caso Daniel Alves: "Acho, inclusive, pouco [tempo de pena]. Daniel Alves já saiu da cadeia. Acho pouco para quem fez isso com uma mulher. Imagina o sentimento da menina, que é filha, dos pais".

O que aconteceu

Daniel Alves deixou a prisão na última segunda-feira e está em liberdade provisória. O ex-jogador estava preso há 14 meses e pagou fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões).

Ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso — tanto defesa quanto acusação estão preparando o documento que contesta a pena para apresentar à corte.

Já Robinho foi condenado, na Itália, por participação em estupro coletivo, e teve pena transferida para o Brasil. O ex-jogador está preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

O ex-atacante aguarda resultado de novo habeas corpus e pode recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A defesa de Robinho pode ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a homologação da transferência de pena.

Felipe Melo conviveu com Robinho e Daniel Alves na seleção brasileira. O trio estava, por exemplo, no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2010.