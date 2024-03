Fabinho Soldado fala sobre planos do Corinthians no mercado da bola: "Estamos atentos"

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, atualizou os planos do clube no mercado da bola. Apesar da janela de transferências nacional estar fechada, as agremiações terão a chance de contratar jogadores que participaram de torneios Estaduais, entre o dia 1º e 19 de abril. O dirigente do Alvinegro afirmou que o Timão está atento para oportunidades pontuais.

"Nós temos essa oportunidade, todos os clubes, em relação ao mês de abril. Claro que estamos atentos a uma ou outra situação pontual, mas é difícil, as equipes estão com seus elencos quase 100% prontos. Mas pode ser que de repente surja uma conversa com clube amigo ou um clube que queira fazer alguma troca. São essas as possibilidades", comentou Fabinho em entrevista à ESPN.

Recentemente, o Timão entrou em contato com o Botafogo pelo volante Danilo Barbosa. O clube propôs uma troca de jogadores e o Glorioso mostrou interesse no ponta Gustavo Mosquito, mas a negociação não avançou.

O Corinthians enfrenta o Londrina nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), em amistoso. O jogo será disputado no Estádio Municipal Arnaldo Busato.

"O elenco está pronto, deixamos espaço para uma coisa ou outra, futebol é dinâmico, aproveitamos bem esse tempo sem jogos, que a gente consiga fazer um bom jogo hoje para a equipe seguir evoluindo. Queremos colocar o Corinthians no lugar que ele merece, vai ser difícil, mas estamos confiantes", complementou Fabinho.