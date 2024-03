Corinthians faz teste na defesa em amistoso contra Londrina; veja escalação

O Corinthians está definido com uma novidade na zaga para o amistoso contra o Londrina, em Cascavel-PR.

O Alvinegro paulista vai a campo com: Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto. A partida será disputada no Estádio Olímpico Regional e terá transmissão da ESPN.

O técnico António Oliveira testará Cacá como titular na defesa, ocupando a vaga do equatoriano Felix Torres — que defendeu sua seleção nesta Data Fifa e não foi relacionado para a partida. O zagueiro de 24 anos, anunciado como reforço no início do mês, venceu a disputa interna contra Caetano e Raul Gustavo para ser o substituto imediato.

O meio-campista Breno Bidon, por sua vez, terá sequência no time. Titular no último jogo, há duas semanas, a Cria do Terrão conquistou a vaga no onze inicial com a lesão na coxa de Maycon.

O trio de ataque também foi mantido, com Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. O trio funcionou contra o São Bernardo, com Yuri e Pedro marcando os gols da vitória. Já o paraguaio Angel Romero está de volta, mas começa no banco.

O volante Paulinho foi relacionado e pode jogar após dez meses. Ele está recuperado da lesão do joelho e é mais uma opção para o treinador português.

O amistoso faz parte da preparação do clube para a sequência da temporada. O próximo jogo oficial do Corinthians será em 2 de abril, com a estreia na Sul-Americana, contra o Racing-URU.

Veja o time