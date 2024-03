Em Miami, Neymar assiste à vitória do Golden State Warriors sobre o Miami Heat na NBA

Neymar assistiu, da beira da quadra, à vitória do Golden State Warriors sobre o Miami Heat, na última terça-feira, pela NBA. O craque estava no Kaseya Center, em Miami, nos Estados Unidos, acompanhado por seu filho Davi Lucca.

O time de basquete compartilhou em suas redes sociais o momento em que Neymar cumprimentou os jogadores do Golden State depois do fim do jogo. Klay Thompson, cestinha da noite com 28 pontos, ainda deu sua regata de presente para Davi Lucca, filho do jogador.

Game recognize game Dubs ? Neymar pic.twitter.com/netrErZ0L0 ? Golden State Warriors (@warriors) March 27, 2024

Gui Santos, brasileiro que atua pelo time de São Francisco, também compartilhou fotos de seu encontro com Neymar: "Que dia", escreveu o jogador de basquete em seu perfil no Instagram.

Dentro de quadra, os Warriors venceram por 113 a 92 e seguem na briga por uma vaga no Play-in. A equipe ocupa a 10ª posição da conferência Oeste, com 37 vitórias e 34 derrotas. O Miami Heat, por sua vez, está na 7ª posição da conferência Leste, com 39 vitórias e 33 derrotas.

Neymar segue se recuperando da lesão no joelho que o afastou dos gramados desde o final do ano passado. O jogador ainda não tem prazo para retornar e deve desfalcar a Seleção Brasileira na disputa da Copa América, em junho.