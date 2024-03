Edilson Capetinha acompanha delegação do Corinthians em viagem ao Paraná

Ídolo do Corinthians, Edilson Capetinha viajou com o elenco alvinegro para o amistoso que será disputado hoje, no Paraná.

O que aconteceu

O ex-jogador está acompanhando a delegação corintiana na viagem. Os jogadores e a comissão técnica embarcaram mais cedo com destino a Cascavel, onde enfrentarão o Londrina, no Estádio Olímpico Regional, às 20h (de Brasília).

Ele agradeceu a oportunidade, disse que foi "muito bem recebido" pelo grupo e exaltou o técnico António Oliveira. Edilson deu a declaração em conversa com a equipe da Corinthians TV.

O amistoso faz parte da preparação do Alvinegro paulista para o restante da temporada. O compromisso seria o segundo desta intertemporada para dar ritmo de jogo aos jogadores, mas o jogo-treino contra o Santos foi cancelado na última sexta por causa de um acidente que interditou a estrada.

O Corinthians, onde e quando joga, é sempre assim, a torcida já está alvoraçada, muita gente no estádio. Muito legal acompanhar, a gente que é ídolo do clube, estar junto, passar experiência de viajar. A nova gestão está de parabéns, dando oportunidade a ex-jogadores. Fui muito bem recebido, o treinador nem se fala, é cara maravilhoso. Grande treinador e pessoa maravilhosa, o Fabinho [Soldado] também... Estar no meio de amigos é sempre muito bom. Edilson, à Corinthians TV