Dorival pegou terra arrasada e fez a seleção ter comprometimento, diz Casão

O colunista Walter Casagrande destacou no UOL News Esporte que Dorival Jr já mudou a cara da seleção brasileira em apenas dois jogos. Para Casão, o treinador pegou "terra arrasada" dos antecessores e devolveu organização e comprometimento à equipe canarinha.

'Gostei muito do que vi da seleção do Dorival': "A palavra certa não é empolgação, mas expectativa. Essa seleção criou uma expectativa bem interessante para aquilo que podemos esperar pela frente, claro que o parâmetro dos últimos jogos antes do Dorival foi muito desproporcional, péssimo com o Ramon, com o Diniz e entra o Dorival, que é um grande organizador de time, a seleção precisa ser organizada taticamente, ter uma postura em campo, ter um desenho tático, e isso o Dorival conseguiu fazer nos dois jogos. Ontem, teve mais dificuldade porque o estilo da Espanha é muito difícil jogar contra, toca pra cá, toca pra lá, balança muito o time adversário e acaba encontrando espaços, principalmente numa formação nova como a do Brasil. Mas gostei muito do que vi, gostei da determinação, do comprometido, do foco em campo, do espírito de luta, de entender que o futebol é um esporte coletivo, é imprescindível ter um forte coletivo, não depender de um ou de outro jogador, é assim que as seleções do mundo jogam hoje. O Dorival está criando um coletivo muito forte, um esquema tático definido, uma organização tática em campo. A seleção tem um desenho hoje e desse desenho, desse coletivo surge as individualidades, cada um com a sua característica. É a nova cara da seleção brasileira".

'Brasil teve poder de reação mesmo jogando mal': "A seleção brasileira não demonstrou em nenhuma partida antes do Dorival poder de reação, em nenhum jogo teve poder de reação, começava a perder e perdia. Ontem, ela começou perdendo e teve poder de reação mesmo jogando mal o primeiro tempo, a Espanha dominando completamente, a seleção brasileira mostrou poder de reação. Ela não se desorganizou, ela continuou jogando o jogo, voltou pro segundo tempo, empatou, foi para cima, tomou o terceiro de um pênalti absurdo que qualquer equipe ia desmontar, porque estava no final do jogo, emocionalmente ia cair completamente porque tomou o terceiro gol num pênalti injusto, mas não, ela continuou jogando e conseguiu o empate com um pênalti realmente que foi.

'Houve uma mudança de comportamento dos jogadores': "A seleção do Dorival mostrou poder de reação que com Diniz e Ramon não teve em nenhum momento, não demonstrou personalidade em campo, determinação para procurar o resultado. Ah, mas quando começou o Diniz todo mundo se empolgou. Gente, o Diniz começou pegando Bolívia em campo e depois o Peru. O Dorival começou jogando com a Inglaterra em Wembley e com a Espanha no Bernabéu, são dois pesos completamente diferentes, o Dorival pegou terra arrasada, ganhou da Inglaterra por 1 a 0 e depois empatou com a Espanha em 3 a 3. Não é resultado, não é se empolgar com o resultado, é se empolgar com o que se vê de mudança de comportamento dos jogadores, os caras estão lutando, jogando, correndo atrás, tem espírito de luta, tem entrega e tem esse detalhe que é o poder de reação, que com Diniz e com Ramon não tiveram".

