Diego Costa é o zagueiro do São Paulo com mais partidas em 2024

Diego Costa, do São Paulo, é o zagueiro do elenco que participou de mais jogos na temporada. Segundo dados do Transfermarkt, o defensor atuou em 11 das 14 partidas da equipe na temporada.

Os principais quatro zagueiros do elenco do São Paulo tem revezado minutos em campo. O técnico Thiago Carpini optou por escalar Diego Costa com mais frequência, mas Arboleda, Ferraresi e Alan Franco também jogaram na temporada.

Arboleda jogou uma partida a menos que Diego Costa. Alan Franco e Ferraresi disputaram seis jogos cada.

O Direto do CT está no ar com informações do treino desta terça-feira! ? Assista: https://t.co/SE0FSJ6zlO#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/SvfchYDscn ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 26, 2024

Diego Costa, formado nas categorias de base do clube, é um dos principais nomes do setor defensivo do São Paulo desde 2020. O zagueiro possui, ao todo, 142 jogos e cinco gols com a camisa do Tricolor.

Titular incontestável com Rogério Ceni em 2022, Diego perdeu espaço no São Paulo na temporada passada, quando viu o companheiro Beraldo formar a dupla de zaga titular com Arboleda.

Após a saída de Beraldo, Diego Costa volta a ser um dos pilares do setor defensivo do Tricolor. Todavia, o início de ano mostra que a disputa pela titularidade será acirrada.