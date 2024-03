Cristiano Ronaldo é visto em Ferrari de R$ 10,7 milhões; conheça o carro

Do UOL, em São Paulo

Cristiano Ronaldo foi visto nas ruas de Lisboa dirigindo uma rara Ferrari Daytona SP3.

O que aconteceu

Apenas 599 unidades do veículo foram fabricadas. A SP3 faz parte da série Icona da Ferrari, e tem inspiração nos carros da escuderia italiana que ocuparam as três posições do pódio nas 24 Horas de Daytona, em 1967.

A Daytona SP3 custa a partir de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões). O carro não é o mais caro da coleção de Cristiano Ronaldo, que possui uma Bugatti Cientodeci, avaliada em cerca de R$ 54 milhões.

O veículo da Ferrari tem motor v12 de 6,5 litros. A SP3 entrega 840 cavalos de potência e 9500 rpm.

Este modelo alcança velocidade máxima de 340 km/h. A SP3 vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,85 segundos.

Outra personalidade do esporte possui uma Daytona SP3. Charles Leclerc, piloto da Ferrari na Fórmula 1, foi visto recentemente nas ruas de Mônaco com uma das 599 unidades do veículo.

Fotos da Ferrari Daytona SP3

Imagem: Divulgação/Ferrari

Imagem: Divulgação/Ferrari