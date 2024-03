'Clássico virgem' elimina seleção; veja quem não tem chance de ir à Copa

O sonho de jogar a Copa do Mundo de 2026 acabou para sete seleções ontem (26).

O que aconteceu

Cinco eliminações vieram da Ásia. Taiwan, Hong Kong, Turcomenistão, Paquistão e Nepal viram o sonho chegar ao fim.

As Eliminatórias da Ásia estão na segunda fase. Ontem, as seleções disputaram a quarta rodada, e as cinco citadas não têm mais chances de ficar entre as duas de cada grupo que avançarão à terceira fase.

As outras duas eliminações vieram da Concacaf, e uma após o "clássico virgem". As Ilhas Virgens Americanas foram eliminadas pelas Ilhas Virgens Britânicas, enquanto Anguilla bateu Turks e Caicos.

As Eliminatórias da América Central, do Norte e Caribe estão ainda na primeira fase. Nelas, as quatro piores seleções pelo ranking da Fifa disputaram jogos de ida e volta valendo duas vagas na próxima etapa.

Nove seleções já haviam sido eliminadas em outubro do ano passado. Mongólia, Maldivas, Sri Lanka, Macau, Camboja, Timor Leste, Brunei, Butão e Laos caíram na primeira fase das Eliminatórias Asiáticas.

Como estão as outras Eliminatórias?

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo ainda não começaram. Elas irão começar apenas após a disputa da Eurocopa, que acontece entre junho e julho deste ano.

As Eliminatórias Sul-Americanas já têm seis rodadas disputadas, mas nenhum jogo foi realizado durante esta Data Fifa. As seleções só voltarão a disputar o torneio em setembro, após a Copa América.

As Eliminatórias Africanas já começaram, mas não tiveram jogos disputados durante a Data Fifa deste mês. Os jogos da terceira e quarta rodadas estão previstos para serem disputados em junho.

As Eliminatórias da Oceania vão demorar mais para começar. O torneio está previsto para acontecer entre setembro deste ano e março de 2025.