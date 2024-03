Conheça Lamine Yamal, atleta que infernizou a defesa brasileira aos 16 anos

Lamine Yamal, de apenas 16 anos de idade, é uma das maiores esperanças da seleção espanhola e do Barcelona para os próximos anos. Na última terça-feira, ele foi um dos grandes destaques do empate entre Brasil e Espanha.

A promessa deu muito trabalho para a defesa brasileira e sofreu uma das penalidades que foram convertidas por Rodri. Lamine acabou sendo substituído nos minutos finais e foi aplaudido pelos torcedores presentes no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, arquirrival do Barcelona.

Na véspera do confronto, Lamine Yamal fez parte de uma campanha entre as federações de Espanha e Brasil para combater o racismo. Rodrygo e Vini Jr. foram os representantes brasileiros, enquanto Nico Willians foi o outro espanhol.

O canhoto, que joga preferencialmente pela ponta direita, recebeu muitos elogios da comissão técnica e da imprensa espanhola. A torcida do Barcelona, carente desde a saída de Lionel Messi, coloca muitas expectativas no garoto.

Quando tinha apenas 15 anos e nove meses de idade, Lamine Yamal se tornou o atleta mais jovem a estrear pelo Barcelona neste século. Ele também é o mais novo a jogar e a marcar pela seleção da Espanha.

Recentemente, o garoto foi titular do Barcelona no duelo de volta das oitavas de final da Champions League, contra o Napoli, no qual o time espanhol venceu de 3 a 1 e garantiu a vaga na próxima fase do torneio. Nas quartas, o Barça terá pela frente o Paris Saint-Germain (PSG).

Nascido na Espanha, Lamine Yamal é filho de pai marroquino e mãe guineense. Ele teve a oportunidade de defender uma das seleções africanas, mas optou por seguir representando o país europeu.

A joia de 16 anos tem contrato com o Barcelona até junho de 2026 e possui uma multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,3 bilhões). Nos últimos dias, Joan Laporta, presidente do Barça, revelou que a equipe recusou uma oferta de 200 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) pelo atacante.

Desde que estreou pelo profissional, em abril de 2023, ele realizou 49 partidas, 23 como titular.

De acordo com o Sofascore, no período, Lamine Yamal balançou as redes em oito oportunidades e distribuiu cinco assistências. O espanhol também sofreu dois pênaltis e acertou 88 dribles, além de ter criado 12 grandes chances e acertado 44 passes decisivos.

O próximo compromisso de Lamine Yamal com o Barcelona está marcado para sábado, às 17h (de Brasília), em duelo contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol.