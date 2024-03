Reforço do Palmeiras e craque do Novorizontino: o que motiva Rômulo na semi

O meia Rômulo, do Novorizontino, será um dos principais personagens do jogo contra o Palmeiras amanhã (28), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogador de 22 anos já foi até anunciado como reforço do Alviverde para depois do estadual, mas mesmo assim não perdeu o foco no time de Novo Horizonte.

O que aconteceu

Eduardo Baptista, técnico do Novorizontino, teve uma conversa franca com Rômulo após a negociação e ouviu do jogador que ele não pouparia esforços até a eliminação da equipe no Paulistão. Mesmo após a venda acertada, o jogador marcou três gols e deu duas assistências no Paulistão — fundamental para a equipe chegar à semifinal.

Gratidão pelo Novorizontino também motiva Rômulo. O meia chegou ao Novorizontino em 2020, quando tinha 18 anos, e jogou no sub-19 e sub-20. Graças ao time do interior, que teve boas campanhas nos estaduais dos últimos anos (com exceção de 2022, quando foi rebaixado para a A2 do estadual) e na Série B do ano passado, ele chegou ao Palmeiras.

O jogador correspondeu em grandes testes com a camisa do Novorizontino. Ele deu uma assistência na vitória contra o Corinthians por 3 a 1, marcou gol e deu assistência na vitória contra o Santos por 2 a 1 e marcou no empate por 1 a 1 contra o São Paulo nas quartas de final — o time do interior avançou nas penalidades em pleno Morumbis.

O Palmeiras vê o negócio por Rômulo muito similar com a contratação de Richard Ríos. Ríos chegou ao Palmeiras no ano passado após bom Paulistão pelo Guarani por R$ 6 milhões para compor elenco. No entanto, o colombiano superou as expectativas e hoje é peça importante para o técnico Abel Ferreira.

Rômulo assinou com o Palmeiras até o fim de 2028. O negócio girou em torno de R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta.

Rômulo é um "novo Veiga"?

Rômulo, do Novorizontino, comemora gol contra o São Paulo pelo Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Em participação no De Primeira, Eduardo Baptista diz que vê uma semelhança muito grande entre Rômulo e Raphael Veiga.

O Rômulo faz muito bem o número 8, faz um segundo volante com maestria, ele foi decisivo assim na Série B no ano passado. Ele faz um 10, um meia que joga de costas, é dinâmico, marca, não é um meia que fica esperando a bola no pé para fazer o passe, é um meia que recebe. Se tiver espaço, avança com bola. Se tiver pressionado, ele gira, serve os companheiros e entra na área para finalizar. E é um jogador beirada também, é um 11. É um jogador que o Palmeiras busca, eu cito como exemplo o Veiga, eu cheguei em 2017 no Palmeiras juntamente com o Veiga. Eduardo Baptista

A melhor temporada da carreira de Rômulo foi no ano passado, quando ele atuou em 51 partidas, marcou 11 gols e deu 9 assistências.

