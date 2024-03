Com tranquilidade, Cuiabá goleia Brasiliense e se garante na semifinal da Copa Verde

O Cuiabá repetiu o placar do jogo de ida e venceu sem sustos o Brasiliense nesta quarta-feira, por 4 a 1, na Arena Pantanal. A vitória garantiu ao time a classificação à semifinal da Copa Verde. Os gols dos donos da casa foram anotados por Railan, Igor Morais (contra), Max Alves e Eliel. Gabriel marcou para os visitantes.

Agora, o Cuiabá vai encarar o Vila Nova, que eliminou o rival Goiás nas quartas de final. O Brasiliense, que passou pelo Ceilândia nas oitavas, se despede do torneio.

O Cuiabá retorna aos gramados neste sábado, para o jogo de ida da final do Campeonato Mato-Grossense, contra o União Rondonópolis. O Brasiliense foca suas atenções para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Anápolis, no dia 28 de abril.

ESTAMOS NA SEMIFINAL ? Goleamos o Brasiliense na Arena e garantimos classificação para a semifinal da @CopaVerde ? O adversário será o Vila Nova-GO. AVANTEEE, DOURADO ?#OrgulhodeMatoGrosso #CopaVerde pic.twitter.com/V9AnuDK9rC ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) March 28, 2024

Railan abriu o placar para o Cuiabá aos 25 minutos do primeiro tempo. O lateral-direito recebeu passe de Jonathan Cafu e bateu no canto do goleiro para marcar o primeiro gol dos donos da casa.

13 minutos depois, o zagueiro Igor Morais, contra, ampliou o marcador para o Cuiabá. Ao tentar afastar o perigo da área, o defensor acabou jogando a bola contra o próprio patrimônio.

Ainda na primeira etapa, aos 46 minutos, Max Alves aproveitou erro do Brasiliense na saída de bola, finalizou de fora da área e anotou o terceiro gol do Cuiabá.

No final do segundo tempo, aos 46 minutos, o Brasiliense marcou o gol de honra com Gabriel. Três minutos depois, Eliel anotou mais um para o Cuiabá e deu números finais à partida.