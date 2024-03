Com golaço de Di María, Argentina vence Costa Rica de virada

A Argentina venceu a Costa Rica de virada por 3 a 1, nesta madrugada, em amistoso nos Estados Unidos. Os atuais campeões mundiais novamente não contaram com Lionel Messi, que se recupera de uma lesão no tendão da perna direita.

Aos 34 minutos, os costa-riquenhos abriram o marcador, com Manfred Ugaldee. Na segunda etapa, aos sete, Angel Di María anotou um golaço de falta para deixar tudo igual.

Pouco depois, aos 11, Mac Allister virou o confronto para a Argentina. Lautaro Martínez, aos 32, deu números finais ao amistoso.

No outro compromisso nessa data Fifa, os argentinos ganharam de El Salvador por 3 a 0. A turnê nos Estados Unidos tem como objetivo a preparação para a Copa América.

A seleção de Scaloni está no Grupo A e terá como adversários Peru, Chile e Canadá. A estreia será contra os canadenses no dia 20 de junho, às 21h (de Brasília), no país norte-americano.

A Costa Rica, por sua vez, estreia contra o Brasil às 22h do dia 24 de junho, às 22h. O Grupo D ainda conta com Paraguai e Colômbia.