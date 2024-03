Com gol de Guerrero, Peru goleia República Dominicana em amistoso

Nesta terça-feira, no Estádio Monumental, em Lima, o Peru recebeu a República Dominicana em partida amistosa e goleou por 4 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe e Paolo Guerrero, enquanto Jean López diminuiu.

Assim, com o resultado positivo, a seleção peruana emendou a segunda vitória consecutiva, já que na partida anterior, superou a Nicarágua. Por outro lado, a República Dominicana quebrou a sequência de dois jogos de invencibilidade.

O Peru retorna aos gramados no dia 21 de junho, diante do Chile, em jogo válido pela primeira rodada da Copa América. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no AT&T Stadium. Já a República Dominicana duela com a Jamaica, no dia 6 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O horário ainda não foi definido.

Os gols

O primeiro saiu aos 18 minutos da primeira etapa. Sergio Peña bateu a falta e, com uma falha do arqueiro adversário, colocou a seleção peruana em vantagem.

Já o segundo veio dos pés de Jesús Castillo. O atleta aproveitou o passe de Anderson Santamaría e, da entrada da área, finalizou no canto esquerdo do goleiro.

O último do Peru aconteceu logo no início da segunda etapa, aos nove minutos. Piero Quispe dominou a ótima assistência dentro da área e mandou no lado direito do gol.

A República Dominicana ainda conseguiu diminuir aos 13, com um lindo gol, de fora da área marcado por Jean López. No entanto, a seleção peruana fechou a conta aos 49, de pênalti, com Paolo Guerrero.