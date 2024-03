Com Gabigol, Flamengo divulga lista de inscritos na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo divulgou a lista de inscritos para a Libertadores 2024. Entre os 50 nomes está o de Gabigol. O clube espera um possível efeito suspensivo na punição de dois anos para ter o atacante de volta.

O que aconteceu

Gabi segue sem poder treinar com o grupo. A defesa do jogador vai tentar suspender a pena até o recurso no CAS para que o atacante nõ fique parado durante toda temporada.

Há vários jovens na lista de inscritos. Muitos deles foram campeões da Libertadores sub-20 pelo clube.

Todos os reforços também constam na lista. O Fla tinha até sexta-feira para enviar a relação.

O Flamengo está no Grupo E da Libertadores, ao lado de Bolívar-BOL, Millonarios-COL e Palestino-CHI. A estreia rubro-negra acontece no próximo dia 2, às 19h (de Brasília), contra o Millonarios, em Bogotá.

Veja a lista completa:

Goleiros

Rossi

Lucas Furtado

Matheus Cunha

Dyogo Alves

Caio Barone

Laterais

Varela

Ayrton Lucas

Viña

Santiago Ocampos

Wesley

Daniel Sales

Lucyan

Zagueiros

Léo Ortiz

Léo Pereira

Fabrício Bruno

David Luiz

Cleiton

Zé Welinton

Da Mata

Carbone

Diegão

Iago

Meio-campistas

Erick Pulgar

Gerson

De Arrascaeta

De la Cruz

Allan

Daniel Cabral

Victor Hugo

Rayan Lucas

Igor Jesus

Evertton Araújo

Caio Garcia

Luis Aucélio

Daniel Rogério

Wallace Yan

Atacantes

Luiz Araújo

Pedro

Gabi

Everton Cebolinha

Lorran

Matheus Gonçalves

Werton

Bruno Henrique

Felipe Teresa

Germano

Pedro Estevam

Shola

João Victor

Weliton