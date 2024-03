Carpini simula situações de jogo, e São Paulo se prepara para estreia na Libertadores

Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o elenco do São Paulo deu sequência à preparação para a estreia na Copa Libertadores. O Tricolor estreia na competição na próxima quinta-feira (04), contra o Talleres, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

O treino desta quarta-feira no CT da Barra Funda contou com o retorno de duas peças importantes ao São Paulo. O zagueiro Arboleda (Equador) e o volante Bobadilla (Paraguai), que estavam a serviço de suas respectivas seleções, fizeram o treinamento completo com o grupo.

Já os outros quatro jogadores que foram convocados para os amistosos desta data Fifa (o volante Pablo Maia, o goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o meia James Rodríguez) ainda não retornaram ao Brasil. O quarteto, porém, se reapresentará ao São Paulo ainda nesta semana.

As atividades da manhã desta quarta-feira foram iniciadas sob o comando da preparação física, que orientou um trabalho de potência na área interna do CT. Em seguida, os jogadores rumaram ao gramado para o treino com bola.

No campo, o técnico Thiago Carpini iniciou organizando uma atividade técnica, com troca de passes em espaço curto. Depois, propôs um exercício de confrontos com superioridade ofensiva, focado em construção de jogadas e cruzamentos, além de balanço defensivo.

Para finalizar a sessão de treinamentos desta quarta-feira, o comandante tricolor ainda estruturou um trabalho simultâneo de balanço defensivo e transição ofensiva simulando situações de jogo.

Visando a estreia na Libertadores, o elenco do São Paulo volta a treinar nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, no período da manhã. A equipe está no Grupo B do torneio e, além do Talleres, também terá pela frente Barcelona de Guayaquil-EQU e o Cobresal-CHI por uma vaga no mata-mata.