Botafogo-PB x Bahia: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Nordeste

Botafogo-PB e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira pela oitava e última rodada da Fase de Grupos da Copa do Nordeste. A partida será disputada no Almeidão, em João Pessoa, a partir das 21h30 (de Brasília). Os visitantes já garantiram a classificação à próxima fase na liderança do Grupo B, já o Botafogo-PB só depende de si para avançar no torneio.

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão dos streamings DAZN e Nosso Futebol.

PONTUAÇÃO



Botafogo-PB - 12 pontos em 7 partidas - iniciou a rodada no 4º lugar do Grupo A



Bahia- 18 pontos em 7 partidas - iniciou a rodada no 1º lugar do Grupo B (classificado)

ESCALAÇÕES



Botafogo-PB



Dalton; Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Thallyson e Bruno Leite; Dudu, Kiko e Pipico



Técnico: Moacir Júnior

Bahia



Adriel; Gilberto (Marcos Victor), Gabriel Xavier, David Duarte e Caio Roque; Rezende, Jota e Yago Felipe; Rafael Ratão, Ademir e Oscar Estupiñán



Técnico: Rogério Ceni

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Antonio Dib Moraes de Sousa, com os assistentes Marcio Iglesias Araujo Silva e Rogerio de Oliveira Braga. O quarto árbitro será Diego Roberto Souza de Melo.