Apresentado no Atlético-MG, Milito projeta final do Mineiro: "Preparar para ganhar"

Gabriel Milito foi apresentado oficialmente como o novo treinador do Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena MRV. Contratado após a demissão de Felipão, o argentino projetou a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro.

"Jogar uma final é muito importante, quando há um título em jogo. Muito mais importante se é contra seu rival, contra seu rival clássico. Preparar para lutar, jogar, competir e ganhar a final. Sabendo que o rival é um bom time, mas com a confiança que podemos conseguir, a partir da paixão, a partir de saber e entender como devemos atacar e, depois, com a mentalidade que devemos ter. O jogador de clube grande já tem mentalidade. Para chegar a este lugar precisa ter talento e muita mentalidade, se não, não se chega a estes lugares. Jogar com talento sem mentalidade não chega, e jogar com mentalidade sem talento também não chega. Deve-se unir esses dois aspectos. Quando eu analisei o elenco inteiro, vi muito talento e mentalidade", disse Milito.

O treinador também comentou sobre os fatores que o levaram a fechar com o Galo.

"Muitas coisas, não somente uma. Foram vários os motivos pelos quais decidimos vir ao clube. Como ponto de partida, sabemos da grandeza do clube. A convocatória e a paixão que se respira no Brasil pelo futebol e, especialmente, a massa do Galo. Outro motivo muito importante é analisar os jogadores, ver suas características e condições para formarmos um grande time, um time vencedor. Depois, o profissionalismo e a apresentação que nos fizeram sobre o clube, realmente me deixou muito impressionado, a cidade esportiva, a arena. E o mais importante: o elenco da equipe, porque vamos conviver cada dia com os jogadores, e vimos muita qualidade", afirmou.

?? Nosso treinador também projetou a final do Estadual e comentou sobre o trabalho realizado desde a sua chegada! ? Ao vivo na @GaloTV: https://t.co/hDLf938N1a#MilitoÉGalo pic.twitter.com/xSZyeIRT1G ? Atlético (@Atletico) March 27, 2024

Ao ser questionado sobre o estilo de jogo que implementará no Atlético-MG, Milito afirmou que gosta de um time que tenha um padrão de jogo aguerrido.

"O tema do sistema tático é muito importante para mim, mas o que mais me interessa é que a equipe tenha um estilo. Uma ideia de jogo definida, de protagonizar e jogar com o coração na mão, com muita paixão. Os erros existem em todos os momentos do jogo, e eu estou de acordo em perdoar um erro, mas não estou disposto a perdoar o jogador que não dê seu 100%. Este clube e o futebol de elite exigem isso", disse.

Antes do Atlético-MG, Milito comandou times tradicionais do futebol argentino, como Independiente e Estudiantes. Seu último trabalho foi pelo Argentinos Juniors, onde permaneceu de 2021 e 2023.

A final contra o cruzeiro será o primeiro jogo de Milito a frente do Atlético-MG. A bola rola a partir das 16h30 deste sábado, na Arena MRV.