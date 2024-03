Após anunciar saída, Barcelona prepara novo cargo para Xavi

No fim de janeiro deste ano, Xavi anunciou que não seria mais o treinador do Barcelona ao fim desta temporada (23/24) e fez o clube se movimentar nos bastidores. Segundo o programa espanhol de rádio Barça Reservat e divulgado pelo Mundo Deportivo, o Barça prepara para o técnico um novo cargo, desta vez de caráter institucional: ser embaixador da Fundação Barça (Barça Foundation).

A entidade utiliza o esporte como ferramenta de transformação social ao alcance de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, para melhorar a sua qualidade de vida.

O clube pretende honrar Xavi com a nomeação com uma apresentação pública que deverá acontecer nas próximas semanas. A iniciativa surgiu, segundo o Barça Reservat, da diretoria catalã com a intenção de que Xavi se sinta valorizado nos bastidores e possa reconsiderar sua decisão de deixar o banco blaugrana em junho.

Isso porque, desde que Xavi veio a público comunicar sua saída, o Barcelona mantém uma série invicta de dez partidas, ocupando o segundo lugar no Campeonato Espanhol.

A equipe volta aos gramados, neste sábado, para enfrentar o Las Palmas, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 30ª rodada da competição nacional.