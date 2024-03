Zé Ricardo lamenta demissão e critica diretoria do Goiás

Nesta segunda-feira, o Goiás anunciou a demissão do treinador Zé Ricardo após eliminação em duas competições no início da temporada. O técnico, nesta terça-feira, emitiu um comunicado criticando a diretoria pelo desligamento precoce de sua comissão e lamentou que um 'projeto no Brasil não passa de palavras'.

O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento, em comum acordo, do técnico Zé Ricardo, junto a sua comissão técnica, e do Executivo de Futebol Agnello Gonçalves. Agradecemos aos serviços prestados e desejamos êxitos aos profissionais em suas novas jornadas. pic.twitter.com/7EPIAYR8mg ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 25, 2024

Anunciado no final de dezembro de 2023, o treinador deixou o Goiás com apenas um revés em 16 partidas. Para Zé Ricardo, apesar das eliminações, o trabalho estava em desenvolvimento e que, certamente, iria evoluir com a chegada de reforços. Em seu comunicado, ele alegou 'pressa e a falta de convicção'.

Confira o comunicado de Zé Ricardo na íntegra:

"Lamento, mais uma vez, por um projeto no Brasil não passar de palavras. No dia 03/01/24 iniciamos o trabalho no Goiás praticamente do zero, com muitas travas e dificuldades de orçamento e mercado. Montamos uma equipe para o Estadual, fizemos a integração com as categorias de base e, com muito compromisso e trabalho, acabamos a fase de classificação em primeiro lugar, invictos, com a melhor defesa e o segundo melhor ataque, o que mostrou um equilíbrio da equipe, que acabou eliminada nos pênaltis nas quartas de final. Dentro do cenário encontrado, entendi perfeitamente que o trabalho estava sendo desenvolvido e com a certeza de que iria evoluir com a chegada de novos atletas para a sequência, como havia sido planejado. Mas a pressa e a falta de convicção que ainda fazem parte no futebol brasileiro levaram o clube a tomar essa decisão, mesmo com 70% de aproveitamento. Ficam meu respeito e admiração pelos atletas, funcionários e torcedores, e a esperança de dias melhores para o futebol brasileiro."