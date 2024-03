Vinicius Júnior será o capitão do Brasil em amistoso contra a Espanha

Vinicius Júnior será o capitão do Brasil no amistoso contra a Espanha, que será realizado nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida faz parte da campanha de impacto global de combate ao racismo promovida pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol.

Atuando pelo Real Madrid, o atacante brasileiro foi vítima de uma série de ataques racistas nos últimos anos e se tornou um dos símbolos da luta antirracista no futebol. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, o jogador se emocionou ao comentar sobre o tema e afirmou estar com "cada vez menos vontade de jogar".

A CBF informou que, durante a execução do hino nacional, a Seleção Brasileira vestirá um casaco confeccionado exclusivamente para a campanha "Uma Só Pele, Uma Só Identidade". C conceito da vestimenta conta com uma identidade visual com destaque para o preto.

O slogan da iniciativa estará escrito em português, inglês e espanhol na parte de trás da blusa. Além disso, o ônibus da delegação e a flâmula do jogo também irão seguir a identidade da campanha.

"Essa partida é uma mensagem forte para todo mundo que não há mais lugar para racistas no futebol. A CBF segue lutando contra todo tipo de preconceito", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Nesta segunda-feira, jogadores e dirigentes de ambas as seleções se encontraram no Santiago Bernabéu em mais uma ação da campanha que está sendo realizada em combate ao racismo.

Entre os jogadores, estavam os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, junto aos espanhóis Lamine Yamal e Nico Williams. Além deles, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também compareceu com o diretor esportivo da seleção espanhola, Albert Luque. Os atletas se misturaram segurando a camisa da seleção adversária e posaram para uma foto no gramado.