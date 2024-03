'Vilão' no Inter, Robert Renan garantiu taça na Rússia com cavadinha; veja

Após empatar em 1 a 1 com o Juventude no jogo de volta da semifinal do Gauchão, ontem (25), o Inter foi derrotado nos pênaltis por 6 a 5. O zagueiro Robert Renan, que perdeu uma cobrança após tentar uma cavadinha, foi apontado como um dos principais vilões, mas sua estratégia já funcionou antes.

Robert Renan na final da Supercopa da Rússia, pelo Zenit: cavou, fez o gol de pênalti e garantiu o título



Hoje perdeu pelo Inter pic.twitter.com/SawatzhiBc -- Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) March 26, 2024

O que aconteceu

Cavadinha de Robert Renan valeu título ao ex-clube. Atuando pelo Zenit, ele cobrou um pênalti de cavadinha na Supercopa da Rússia, contra o CSKA Moscou, na batida que definiu mais uma conquista para a equipe de São Petersburgo.

Pênalti convertido foi bem parecido com o erro. Na Supercopa da Rússia, assim como no Gauchão, o zagueiro escolheu o canto esquerdo. No entanto, a primeira cavadinha saiu com mais força e altura.

Robert Renan ainda pertence ao Zenit. O jogador revelado pelo Corinthians foi contratado pelo Inter por empréstimo e ainda tem contrato com os russos.

Grêmio ou Caxias farão final contra o Juventude. Garantida na decisão, a equipe de Caxias do Sul conhecerá seu adversário hoje (26), depois do jogo de volta entre Grêmio e Caxias, pela outra semifinal. Na ida, os gremistas venceram fora de casa por 2 a 1.