Veículos espanhóis repercutem gol de Endrick pela Seleção: "Colocou o Bernabéu no bolso"

Os principais veículos espanhóis repercutiram o gol marcado por Endrick no amistoso do Brasil com a Espanha, que terminou empatado por 3 a 3, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu.

Esta não é a primeira vez que Endrick toma conta dos noticiários internacionais. O mesmo já havia ocorrido quando o jovem atacante do Palmeiras, já vendido ao Real Madrid, fez o gol da vitória sobre a Inglaterra, em pleno Wembley, na cidade de Londres.

Um dos principais noticiários da Espanha, o Marca destacou o fato do garoto de 17 anos ter brilhado em Wembley e no Santiago Bernabéu em um intervalo de apenas quatro dias.

Jornal Sport, da Catalunha, exalta atuação de Endrick no Santiago Bernabéu (Foto: Reprodução)

Após a partida, o atacante cumprimentou Florentino Pérez, do Real Madrid, que disse a ele: "Te esperamos aqui". O jovem irá se transferir ao clube merengue assim que completar a maioridade, em julho. Até lá, ele seguirá vestindo a camisa do Palmeiras.

A Seleção Brasileira agora volta a campo no amistoso contra o México, marcado para 8 de junho. Em seguida, o time enfrenta o Estados Unidos, no dia 12 de junho, em jogo que antecede a estreia na Copa América, contra a Costa Rica.