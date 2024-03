Última chance: Endrick está obcecado por despedida com título no Palmeiras

Endrick não pensa em um cenário diferente: quer ser titular do Palmeiras no duelo decisivo contra o Novorizontino pela semifinal do Campeonato Paulista na quinta-feira (28), mesmo com pouco tempo de descanso após o compromisso de hoje da seleção brasileira contra a Espanha. O jovem de 17 anos está obcecado por uma despedida com título do Alviverde.

O que aconteceu

O Campeonato Paulista é a última chance de título de Endrick com a camisa do Palmeiras antes de ir para o Real Madrid, no meio do ano. O jogador até irá disputar o começo da Copa Libertadores e do Brasileirão com a equipe alviverde, mas não estará no fim das competições. Em caso de conquista, ele receberá a medalha de campeão — como aconteceu com outros jogadores que deixaram o clube antes do título da Libertadores de 2020.

O pouco tempo em campo com a seleção e o desejo do atleta contribuem para que ele seja titular contra o Novorizontino. Endrick jogou cerca de 19 minutos contra a Inglaterra, e o técnico Dorival Jr já avisou que ele não será titular contra a Espanha. Ou seja, o desgaste dele será baixo, e isso tranquiliza o Palmeiras para colocá-lo em campo.

Endrick já tem data de despedida no Palmeiras. O planejamento do atleta é se despedir do clube antes da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho.

Endrick estreou pelo Palmeiras em outubro de 2022 e conquistou quatro títulos com o time profissional: Campeonato Brasileiros (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2023).

Outros convocados também estarão à disposição de Abel

Murilo, zagueiro do Palmeiras, durante treino da seleção brasileira na Inglaterra Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

Outro jogador do Palmeiras com a seleção brasileira é o zagueiro Murilo, que também deverá estar à disposição contra o Novorizontino.

Richard Ríos foi convocado pela Colômbia e deve estar em campo contra a Romênia hoje, no estádio Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri — mesma cidade que a seleção brasileira enfrentará a Espanha.

Por essa coincidência, Endrick, Murilo, Ríos e Leila Pereira — chefe de delegação da seleção brasileira — voltarão juntos ao Brasil no avião particular da presidente. Todos os atletas chegarão a tempo do jogo decisivo do Paulistão.

A presidente Leila Pereira vai disponibilizar um fisioterapeuta para cuidar dos jogadores do Palmeiras convocados durante o voo de volta para o Brasil, visando ajudar no trabalho de recuperação dos atletas para a semifinal do Campeonato Paulista.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.