Trio de convocados do Palmeiras embarca rumo ao Brasil no avião da presidente Leila Pereira

Os convocados do Palmeiras embarcaram rumo ao Brasil no avião da presidente do clube, Leila Pereira, que foi chefe da delegação brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Os retornos de Endrick, Richard Ríos e Murilo acontecem horas depois dos últimos jogos de suas seleções nessa data Fifa. Um fisioterapeuta do clube está junto do trio e iniciará o processo de recuperação já dentro da aeronave.

Os atletas serão avaliado para saber se ficam à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, nesta quinta-feira.

O atacante Endrick foi utilizado por Dorival Júnior em ambos os jogos. Contra a Inglaterra, em Wembley, a joia palmeirense entrou no decorrer segundo tempo e marcou o gol da vitória do Brasil, por 1 a 0, seu primeiro tento com a camisa da Seleção Brasileira.

Depois, contra a Espanha, o jovem ganhou mais minutos e entrou no intervalo da partida. Ele precisou de quatro minutos para marcar mais um gol, o segundo da Seleção no empate por 3 a 3, no Santiago Bernabéu. O atleta chegou a dar um susto no torcedor pouco depois de marcar, quando caiu com dores na coxa. Contudo, recebeu atendimento e voltou para o jogo. Por outro lado, o zagueiro Murilo, que vestiu a camisa da Seleção pela primeira vez, não foi utilizado nenhuma vez por Dorival.

Já o colombiano Richard Ríos também foi utilizado pelo treinador da seleção colombiana nos dois amistosos de sua equipe. Ríos entrou no intervalo da vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre a Espanha. Depois, o meia do Verdão foi titular e ficou em campo durante os 90 minutos do triunfo por 3 a 2 sobre a Romênia. Nesse último compromisso, Ríos participou da jogada do gol de Jhon Arias.

