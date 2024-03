São Paulo divulga tabela de jogos do Sub-20 na primeira fase do Paulista; veja detalhes

O time Sub-20 do São Paulo conheceu nesta terça-feira a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor está no grupo 10 do torneio, junto de Oeste, Audax, Clube Vital Academia, Osasco e Referência.

O primeiro desafio do São Paulo no Paulista acontece no dia 13 de abril, contra o Oeste, em Barueri. Todos os jogos do Tricolor na primeira fase estão marcados para às 15h (de Brasília).

Os jogos do São Paulo como mandante vão ocorrer no CFA Laudo Natel, centro de treinamento das categorias de base do clube, em Cotia.

O Sub-20 do Tricolor busca voltar à final do Campeonato Paulista. Em 2023, a equipe foi superada pelo rival Palmeiras na decisão e ficou com o vice-campeonato.

Confira os jogos do São Paulo na primeira fase do Paulista