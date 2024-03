Santos x Red Bull Bragantino: veja informações e prováveis escalações do duelo da semi do Paulistão

O Campeonato Paulista caminha para seu encerramento. Nesta quarta-feira, em confronto decisivo pela semifinal, o Santos encara o Red Bull Bragantino, a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

Diferente do usual, o Santos não mandará o jogo na Vila Belmiro. O Peixe optou por levar para o estádio do Corinthians para atrair o maior público possível para apoiar o time, além de aproximar o clube dos torcedores que residem na cidade de São Paulo. Não é a primeira vez que isso acontece neste ano - recentemente, a equipe venceu o São Bernardo com mais de 50 mil pessoas no Morumbis.

O Santos chega para o duelo da semifinal após uma ótima campanha na fase de grupos do Paulistão. Terminou em segundo na classificação geral e também fechou na liderança do Grupo A, com 25 pontos. Foram oito vitórias, um empate e três derrotas - uma delas, inclusive, para o próprio Red Bull Bragantino.

Nas quartas de final, porém, o Peixe quase derrapou, mas garantiu vaga na semifinal. O time comandado por Fábio Carille contou com boa atuação de João Paulo para superar a Portuguesa nos pênaltis, por 4 a 2, dentro da Vila Belmiro. No entanto, não conseguiu repetir o bom desempenho do início do Estadual e ainda buscar reencontrar seu melhor futebol.

Para o confronto, Carille terá um desfalque de peso. O atacante Otero recebeu o cartão vermelho contra a Lusa e precisará cumprir suspensão automática. Além disso, Aderlan, ex-Red Bull Bragantino, também é dúvida: está em transição física, visto que sentiu um incômodo na região posterior da coxa esquerda pouco antes do duelo das quartas de final.

Por sua vez, o treinador do Alvinegro Praiano poderá contar com Giuliano, que já se recuperou do problema muscular na panturrilha e pode voltar ao 11 inicial. O meia não inicia uma partida pelo Santos desde 25 de janeiro, quando foi titular e marcou dois gols na vitória sobre a Ponte Preta.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino finalizou a primeira fase do Estadual na quinta colocação geral e também no topo do Grupo C, com 21 pontos. A campanha do Massa Bruta teve seis vitórias, três empates e três derrotas.

Se o Peixe chega após um sufoco, o Bragantino vem para o jogo sem pressão. A equipe de Pedro Caixinha passou com tranquilidade pela Inter de Limeira nas quartas de final ao vencer por 3 a 0 - Thiago Borbas e Vitor Hugo balançaram as redes para o Massa Bruta no Nabi Abi Chedid.

Contudo, o treinador português terá mais desfalques que Carille. Apesar de ter conseguido para um efeito suspensivo para contar com Luan Cândido, o comandante não terá à disposição quatro atletas que se recuperam de lesão: Lincoln, Lucas Evangelista, Eduardo Santos e Nathan Camargo.

O responsável por apitar o confronto será Matheus Delgado Candançan, enquanto Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ficará no comando do VAR.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

Data: 27 de março de 2024, quarta-feira



Horário: 20h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

SANTOS: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca, Cazares e Giuliano (Pedrinho); Guilherme e Furch.



Técnico: Fábio Carille

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes e Jadsom; Helinho, Thiago Borbas e Sasha.



Técnico: Pedro Caixinha