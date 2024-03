Santos divulga abertura da venda de ingressos para jogo do Brasileirão feminino contra o Red Bull Bragantino

Na tarde desta terça-feira, o Santos anunciou a abertura da venda geral de ingressos para o confronto diante do Red Bull Bragantino, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola nesta sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

A comercialização das entradas não será escalonada. A venda geral de ingressos, para sócios e não sócios, será aberta às 16 horas desta terça-feira. O encerramento será na sexta-feira, às 19h15, ou até os bilhetes estarem esgotados. A venda será feita de maneira totalmente online, sem bilheteria física.

Os sócios-torcedores que quiserem acompanhar as Sereias da Vila diretamente do estádio devem adquirir suas entradas através do site sociorei.com. Já os torcedores que não assinam o programa santista, assim como os visitantes, podem comprá-los pela plataforma futebolcard.com.

A VENDA COMEÇA ÀS 16h! ?????? Daqui a pouco, às 16h, os ingressos para o #SANxRBB, pelo #BrasileirãoFeminino, estarão liberados para a venda! Partiu Alçapão para apoiar nossas #SereiasDaVila! ? Sócio Rei: https://t.co/lGyuuZUAjm

?? Não sócios: https://t.co/SxF9WigYQG pic.twitter.com/XpAx4aCRsh ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) March 26, 2024

Todos os ingressos dos diferentes setores da Vila Belmiro estão custando R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada). Os sócios do Peixe, independentemente do plano aderido, pagam o menor valor. Os preços também são os mesmos para a torcida do Red Bull Bragantino.

As Sereias da Vila ocupam, neste momento, a oitava colocação do Brasileiro feminino, com quatro pontos. Até aqui, a equipe de Bruno Silva acumula uma vitória, um empate e uma derrota. Na última rodada, o time perdeu para o América-MG de virada, por 2 a 1, em Minas Gerais.

Confira setores e preços para o duelo do Brasileirão feminino na Vila Belmiro

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas

Inteira: R$ 10,00



Meia: R$ 5,00



Black: 5,00



Silver: R$ 5,00



Gold: R$ 5,00

Arquibancada Cosmo Damião

Inteira: R$ 10,00



Meia: R$ 5,00



Black: 5,00



Silver: R$ 5,00



Gold: R$ 5,00

PCD/PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida

Inteira: R$ 10,00



Meia: R$ 5,00



Black: 5,00



Silver: R$ 5,00



Gold: R$ 5,00

Cadeira Social Dom Pedro

Inteira: R$ 10,00



Meia: R$ 5,00



Black: 5,00



Silver: R$ 5,00



Gold: R$ 5,00

Cadeira Coberta Dom Pedro

Inteira: R$ 10,00



Meia: R$ 5,00



Black: 5,00



Silver: R$ 5,00



Gold: R$ 5,00

Cadeira Cativa Dom Pedro

Inteira: R$ 10,00



Meia: R$ 5,00



Black: 5,00



Silver: R$ 5,00



Gold: R$ 5,00

Torcida Visitante - Arquibancada Princesa Isabel

Inteira: R$ 10,00



Visitante: R$ 5,00