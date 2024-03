Rodrygo detona arbitragem após pênaltis: 'Tentou compensar porque foi feio'

O atacante Rodrygo detonou a arbitragem do empate entre Brasil e Espanha por 3 a 3 na noite de hoje (26), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). A partida teve três pênaltis, dois para os espanhóis e um para o Brasil, em lances duvidosos.

O camisa 10 da seleção brasileira afirmou que não falaria de arbitragem, mas não escondeu seu descontentamento com o árbitro António Nobre.

Jogo difícil, sabíamos que seria assim, eles tocam muito a bola, tentam controlar o jogo. Não gosto de falar de arbitragem, entrar nessas polêmicas, mas realmente os dois pênaltis foram meio duvidosos. E depois ele até tentava compensar para a gente porque foi feio. É o máximo que vou falar.

O atacante falou sobre a dificuldade da partida e a diferença entre o duelo contra a Inglaterra.

Foi mais difícil encaixar a marcação, na Inglaterra conseguimos quando pressionávamos. Só no meu gol, no primeiro tempo, conseguimos pressionar como treinamos. De resto, é difícil. Os volantes deles têm muita qualidade, se movimentando bastante, era difícil encaixar. Essa foi a diferença do jogo contra a Inglaterra.

Rodrygo ainda elogiou o futuro companheiro Endrick, que marcou seu primeiro gol no Santiago Bernabéu, que será casa do centroavante quando se transferir para o Real Madrid no meio do ano.

"Endrick entrou e já fez gol, o primeiro dele no Bernabéu, já é bom, dá muita confiança para ele no futuro. Para ir conhecendo. Tinha muito torcedor do Real, já foi se sentindo em casa. Estou muito feliz por ele."