Rodrygo critica arbitragem após empate do Brasil com a Espanha: "Foi feio"

Autor de um dos gols do Brasil no empate por 3 a 3 com a Espanha nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, Rodrygo criticou a atuação do árbitro António Nobre, que apitou o amistoso. O português assinalou dois pênaltis polêmicos a favor do time local e deixou Seleção Brasileira na bronca.

Atacante do Real Madrid, Rodrygo classificou as penalidades como "duvidosas" e disse que o árbitro até compensou para o Brasil no fim. Ele deu um pênalti nos acréscimos, convertido por Paquetá, deixando tudo igual no placar.

"A gente sabia que ia ser assim, ia ser difícil, eles tocam muito a bola e tentam controlar o jogo. E sobre a arbitragem, eu não gosto muito de falar disso, não gosto de entrar nessa polêmica. Mas os pênaltis foram meio duvidosos, vimos que depois ele até tentou compensar para nós, porque foi feio. Mas não quero falar mais disso, vou falar do jogo. Nós ficamos felizes com o nosso empenho, por conseguir empatar depois de sair perdendo por 2 a 0", disse o jogador em entrevista à SporTV.

"Foi difícil encaixar a marcação, contra a Inglaterra nós conseguíamos quando nós pressionávamos. E hoje acho que só na hora do meu gol que conseguimos marcar do gente que a gente treinou, de resto foi difícil. Os volantes do time deles têm muita qualidade, se movimentam muito", acrescentou.

Rodrygo também falou sobre o gol marcado por Endrick. O atacante de 17 anos, já vendido ao Real Madrid, balançou as redes pela primeira vez no Bernabéu e guardou o segundo dele pela Seleção. Além disso, o camisa 10 fez elogios ao início de trabalho de Dorival Júnior à frente do Brasil.

"Muito bem, entrou e já fez gol. Foi o primeiro dele no Bernabéu também, é bom para ele já ir conhecendo, ver como funciona. Tinha muitos torcedores do Real Madrid hoje. Já foi se sentindo em casa, estou muito feliz por ele", disse o jogador.

"Estamos muito felizes com o trabalho, muito empolgados. Ainda mais com os resultados vêm. Às vezes a gente joga bem e o resultado não vem, fica aquela sensação ruim. Ganhamos o primeiro jogo e agora o empate, nós queríamos a vitórias, mas o jogo do jeito que foi, o empate foi muito importante para o nosso crescimento", completou.

Com o resultado, Dorival Júnior encerra sua primeira Data Fifa à frente da Seleção de forma invicta. Ele obteve uma vitória e um empate em dois jogos. Contratado para o lugar de Fernando Diniz, o ex-técnico do São Paulo é a grande aposta da CBF para dirigir a equipe na Copa América, que se inicia em junho, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira agora volta a campo no amistoso contra o México, marcado para 8 de junho. Em seguida, o time enfrenta o Estados Unidos, no dia 12 de junho, em jogo que antecede a estreia na Copa América, contra a Costa Rica.