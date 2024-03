Robert Renan falha, Inter perde nos pênaltis e Juventude vai à final do Gaúcho

Na noite desta segunda-feira, o Internacional foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Colorado perdeu para o Juventude nos pênaltis por 6 a 5, com Robert Renan, ex-Corinthians, perdendo a cobrança de cavadinha.

Agora, os visitantes esperam quem avançar entre Grêmio e Caxias, duelo da outra semifinal do Estadual. O Imortal venceu na ida por 2 a 1 e entra em campo para defender a vantagem às 21h (de Brasília) dessa terça-feira, em casa.

O ESPORTE CLUBE JUVENTUDE ESTÁ NA FINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO! RESPEITEM #OCLUBEDASERRAGAÚCHA! RESPEITEM A FORÇA DESSA CAMISA! É O JUZÃO NA FINAL! É O JUZÃO NA FINAL! É O JUZÃO NA FINAL! É O JUZÃO NA FINAL! É O JUZÃO NA FINAL! É O JUZÃO NA FINAL! pic.twitter.com/5FYIu2w3xX ? E.C. Juventude (@ECJuventude) March 26, 2024

O jogo

O Internacional começou pressionando, tanto é que Wanderson completou cruzamento e o goleiro Gabriel espalmou para escanteio. Pouco depois, o Juventude respondeu com Edson Carioca acertando a trave.

Mesmo com a torcida contra, a equipe não se intimidou e Alan Ruschel arrematou para defesa de Rochet. Aos 30 minutos, os visitantes abriram o marcador: Zé Marcos testou firme para vencer o goleiro uruguaio.

No começo da segunda etapa, o Juventude ficou perto de marcar o segundo, mas o chute de Gilberto foi para fora com perigo. Aos nove minutos, o Internacional deixou tudo igual, com Renê testando para cruzamento de Aránguiz.

Na sequência do gol de empate, Bustos soltou uma bomba e fez Daniel espalmar para evitar a virada. O Internacional ficou com um a menos aos 30?, quando Maurício foi expulso por entrada em Nenê.

Em vantagem númerica, o Juventude ficou perto de voltar a ficar à frente do placar: Rildo invadiu a área e finalizou para defesa de Rochet. O jogo, contudo, foi para os pênaltis.

Penalidades

Nos pênaltis, o Juventude avançou por 6 a 5. Apesar do desperdício de Alan Ruschel, Gilberto, Rildo, Jadsom, Nenê, Kleiton e Kelvin marcaram. Do lado dos mandantes, Alan Patrick, Renê, Wanderson, Enner Valencia e Bruno Gomes até fizeram, mas Mercado e Robert Renan perderam, o que culminou na eliminação.