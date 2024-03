Rival do Santos na semi, Red Bull Bragantino costuma se dar bem na Neo Química Arena

Nesta quarta-feira, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe decidiu levar o confronto para a Neo Química Arena, onde o Massa Bruta costuma conquistar bons resultados.

Desde que virou clube-empresa, o time do interior paulista jogou no estádio do Corinthians seis vezes. Até o momento, são três vitórias, duas derrotas e um empate, além de oito gols marcados e seis sofridos.

Destes embates, cinco foram contra o Corinthians, dono da casa. O Bragantino, contudo, também já foi mandante no local. Em 2023, o clube recebeu o América-MG pelas oitavas de final da Sul-Americana. O jogo terminou 3 a 3 a, nos pênaltis, o Coelho levou a melhor.

O Santos, por sua vez, não costuma se dar bem em Itaquera. São 19 compromissos no estádio, todos como visitante, com 10 derrotas, sete empates e duas vitórias.

Nesta quarta-feira, portanto, o Peixe terá que tentar mudar esse cenário para chegar à final do Paulistão. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 20h30 (de Brasília).