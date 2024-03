Real x Barça: amistoso reúne as duas maiores promessas do futebol

O amistoso entre Brasil e Espanha em Madri vai reunir as duas maiores promessas do futebol mundial.

O que aconteceu

Endrick e Lamine Yamal se enfrentarão hoje, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

A partida representa o clássico entre Endrick, que se apresenta ao Real Madrid em julho, e Yamal, que já é quase sempre titular do Barcelona. O palmeireise começa no banco, mas será lançado ao longo do jogo.

Yamal lidera a lista NXGN 2024, do site especializado Goal, como maior promessa do futebol. Endrick é o segundo na relação.

Endrick foi vendido ao Real Madrid por R$ 400 milhões. Yamal, cria do Barcelona, tem multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bi).

Ambos vivem a expectativa de jogar mais minutos no amistoso de hoje. Endrick entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra em Wembley, enquanto Yamal atuou por 18 minutos na derrota por 1 a 0 da Espanha para a Colômbia, no estádio Olímpico de Londres.

O Brasil começou o jogo contra a Inglaterra sem centroavante e só marcou quando Endrick entrou. Já a Espanha poupou alguns titulares importantes como Rodri, do Manchester City.

Não há que aumentar a responsabilidade de um jogo assim, um Brasil x Espanha, no Bernabéu. Temos de ter calma com os jovens

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, sobre Endrick x Yamal

Os recordes quebrados

Endrick se tornou o mais jovem jogador a fazer um gol em Wembley. E o quarto mais novo a marcar na história da seleção brasileira.

Em 2023, o atacante do Palmeiras já havia quebrado o recorde de atleta mais jovem a disputar as Eliminatórias pelo Brasil e também o mais novo a atuar pelo Verdão.

Ele é o jogador mais caro da história do Palmeiras, em um acordo que envolve 72 milhões de euros (R$ 390 mi).

Já Yamal, aos 16 anos, é tido como sucessor de Lionel Messi no Barcelona. A lista de recordes batidos é extensa.

Ele é o titular mais jovem e também o mais novo a fazer gol, o mais precoce a atuar na Liga dos Campeões e também anotou o gol mais rápido da história da seleção espanhola.

As características em campo são diferentes: Endrick pode atuar pelos lados, mas é centroavante. Já Yamal se sente mais confortável jogando pelo lado direito e cortando para o esquerdo, como Messi faz.

O amistoso entre Brasil e Espanha marcará o primeiro embate de muitos entre Endrick e Yamal. Real Madrid e Barcelona estão bem servidos para o futuro.