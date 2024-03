Presidente do Real Madrid encontra Endrick após jogo do Brasil no Bernabéu: "Te esperamos aqui"

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se encontrou com a dupla Rodrygo e Vinícius Júnior após o empate da Seleção Brasileira com a Espanha, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. O dirigente ainda falou com Endrick, já vendido ao clube espanhol.

Florentino cumprimentou o jogador, que atualmente defende o Palmeiras, e disse que está esperando ele na equipe merengue. O encontro foi registrado pela CBF nas redes sociais.

"Te esperamos aqui", disse o presidente do Real Madrid a Endrick. Florentino ainda falou com Vini Júnior e pediu a camisa 10 da Seleção, utilizada por Rodrygo.

Um dos principais personagens do Brasil nesta Data Fifa, Endrick só defenderá o Real Madrid quando completar 18 anos de idade, em julho. Até lá, ele continuará atuando pelo Palmeiras.

A Seleção Brasileira agora volta a campo no amistoso contra o México, marcado para 8 de junho. Em seguida, o time enfrenta o Estados Unidos, no dia 12 de junho, em jogo que antecede a estreia na Copa América, contra a Costa Rica.