Presidente do Real dá recado a Endrick após jogo da seleção: 'Te esperamos'

Depois de fazer um dos gol no empate do Brasil contra a Espanha, o atacante Endrick teve um encontro com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e ouviu um recado do dirigente:

Te esperamos aqui. Florentino Pérez

O que aconteceu

Endrick ganhou um afago do cartola do Real nos corredores do estádio.

O abraço e a frase de Florentino aconteceram quando Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe de delegação, também estava por perto.

Florentino se encontrou com Vini Jr, Endrick e ainda ganhou a camisa de Rodrygo. O trio estará junto no Real Madrid no segundo semestre.

Foi o primeiro jogo de Endrick no Santiago Bernabéu e ele ainda fez um gol depois de quatro minutos em ação.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se encontrou com Endrick, Vinicius Jr. e Rodrygo após o fim do amistoso entre Brasil e Espanha.



O encontro foi um pedido de Florentino ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O que vem por aí

Endrick já está vendido ao Real Madrid e deve se despedir do Palmeiras antes da Copa América.

A transferência custou pelo menos 40 milhões de euros fixos e, com valores variáveis adicionais, pode bater 70 milhões de euros.