Santos leva novo transfer ban da Fifa por dívida pela contratação de Cueva

Nesta terça-feira, o Santos sofreu mais um transfer ban da Fifa. A punição acontece pelo não pagamento da dívida com o Krasnodar, da Rússia, por conta da transferência do meia Christian Cueva. Dessa forma, o Alvinegro Praiano não poderá fazer novas contratações e nem registrar novos atletas até que faça o pagamento do valor.

O Alvinegro Praiano devia cerca de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões aproximadamente na cotação atual) ao clube russo. O time precisava chegar a um acordo com o Krasnodar até o final de março. Como isso não aconteceu, a Fifa aplicou um novo transfer ban nos brasileiros.

Em nota oficial, o Peixe se pronunciou sobre a situação envolvendo o clube russo. O clube afirmou que, "apesar de reconhecer um certo desgaste por não cumprir dois acordos nas duas gestões anteriores", a nova gestão está agindo nos bastidores para resolver o problema com rapidez.

O clube informou que a diretoria chefiada pelo presidente Marcelo Teixeira encaminhou propostas até com garantias de pagamentos com o principal objetivo de solucionar a pendência financeira. No fim do comunicado, o Santos destacou que trabalha para uma "rápida solução".

Vale lembrar que esse não é o primeiro transfer ban que o Peixe sofreu neste ano. O Santos havia sido punido pela Fifa no início de 2024 por uma dívida com o ex-técnico Fabián Bustos. A diretoria da equipe, por sua vez, depositou o valor do débito com o argentino em fevereiro e pôde inscrever os novos jogadores.

Apesar da fase conturbada fora de campo, o Alvinegro Praiano se prepara para uma partida decisiva dentro do gramado. Nesta quarta-feira, o Santos encara o Red Bull Bragantino na semifinal do Paulistão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.