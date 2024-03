Por bolada na cabeça, reserva do São Paulo vai ao hospital e fica internado

O jovem Young, terceiro goleiro do São Paulo, sofreu uma bolada na cabeça durante o treino desta terça-feira e teve que ser encaminhado ao hospital. O atleta vai passar a noite internado para observações e avaliação e também realizará exames. A situação aconteceu no final das atividades, durante o treino de finalização.

Young é formado nas categorias de base do São Paulo e subiu ao profissional em 2022. Todavia, o goleiro ainda não atuou com a camisa do Tricolor Paulista.

O jovem é atualmente o terceiro goleiro no elenco são-paulino, que conta com Rafael, Jandrei e o também garoto Leandro.

Young foi titular em todos os jogos do São Paulo na Copinha de 2022, fator que o levou ao profissional do clube. Em junho de 2023, o goleiro acertou sua renovação com o Tricolor até o fim de 2026.

O São Paulo deve informar o resultado dos exames nos próximos dias, assim como o tempo de recuperação de Young.