Polônia vence País de Gales nos pênaltis e garante vaga na Eurocopa

A Polônia garantiu a vaga na Eurocopa depois de vencer o País de Gales, por 5 a 4, nos pênaltis, nesta terça-feira, em partida da repescagem das eliminatórias para a competição. Depois do empate sem gols durante os 120 minutos, Szczesny defendeu a última cobrança do País de Gales para classificar sua equipe.

Com a classificação, a seleção polonesa entra no Grupo D da Euro, junto com a França, Áustria e Holanda. A estreia na competição acontece no dia 16 de junho, às 10 horas (de Brasília) contra a Holanda. A segunda partida é com a Áustria, no dia 21, e o último jogo da fase de grupos é diante da França, no dia 25.

O País de Gales volta a campo diante da Eslováquia, no dia 9 de junho, em um amistoso, na Eslováquia.

Dla Ciebie to pewnie bardzo dobry goalkeeper. Dla mnie to GOATkeeper. ? pic.twitter.com/GqGleQhiO8 ? ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) March 26, 2024

Ben Davies até abriu o placar para o País de Gales no primeiro tempo, mas o assistente anotou posição irregular do zagueiro e anulou o gol. No último minuto do segundo tempo da prorrogação, Chris Mepham recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a seleção galesa com um jogador a menos.

Nas penalidades, Szczesny defendeu a cobrança de Daniel James, do País de Gales, e garantiu a Polônia na Eurocopa. Os poloneses Lewandowski, Szymánski, Frankowski, Zalewski e Piatek converteram as penalidades, enquanto Ben Davies, Kieffer Moore, Harry Wilson e Neco Williams fizeram para o País de Gales..

Outros resultados da repescagem para a Euro

Geórgia 0 (4) x (2) 0 Grécia



Ucrânia 2 x 1 Islândia