Pituca projeta semifinal contra o Red Bull Bragantino e valoriza apoio da torcida do Santos: "Bacana demais"

Na noite desta quarta-feira, o Santos terá um compromisso decisivo em seu calendário. Em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista, o Peixe encara o Red Bull Bragantino. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

Um dos destaques da equipe nesta campanha do Estadual vem sendo o volante Diego Pituca, que retornou ao clube após três temporadas. O jogador foi um dos que esteve presente em 2019, quando o Alvinegro Praiano também chegou às semifinais, mas acabou sendo eliminado. Agora, a meta do atleta é levantar a taça do torneio.

No entanto, Pituca sabe que o Santos não terá vida fácil contra o Red Bull Bragantino. Mesmo assim, destacou um trunfo que o Peixe pode ter: o técnico Fábio Carille. O treinador, que comandava o Corinthians que eliminou o Alvinegro Praiano em 2019, agora está ao lado do volante, e não no time oposto.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil demais. Chegamos pela última vez na semifinal do Paulista em 2019, faz um tempinho já, mas nossa equipe merece por tudo que estamos trabalhando. Em 2019 jogamos contra o Carille e acabamos perdendo, infelizmente. Mas agora ele está do nosso lado e tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Que a gente consiga fazer um bom jogo amanhã e buscar essa classificação", declarou o jogador.

Mesmo longe da Vila Belmiro, o Santos deve ter a 'casa' cheia. De acordo com o clube, os mais de 40 mil ingressos de arquibancadas que foram colocados à disposição já foram esgotados, restando apenas alguns camarotes disponíveis.

Essa não é a primeira vez que a torcida santista faz bonito longe da Baixada Santista. Também neste ano, os torcedores encheram o Morumbis na vitória sobre o São Bernardo pelo Paulistão. Pituca valorizou este apoio e afirmou que espera "dar alegria" àqueles que forem ao estádio.

"Bacana demais a gente ver que a torcida comprou a ideia e tem lotado todos os nossos jogos, seja na Vila ou fora dela. Então espero que a gente possa fazer um bom jogo amanhã para conseguir dar alegria ao nosso torcedor que vai comparecer em peso", finalizou o volante.