Ex-árbitros veem Brasil prejudicado por pênaltis marcados para a Espanha

Do UOL, em São Paulo

Ex-árbitros acreditam que o Brasil foi prejudicado pelos pênaltis marcados para a Espanha no empate por 3 a 3, hoje (26), em amistoso realizado no Santiago Bernabéu. Ao todo, três penalidades foram marcadas na partida, que não teve presença do VAR.

Pênaltis mal marcados para a Espanha

Logo no começo do jogo, o árbitro português António Nobre marcou pênalti de João Gomes em Lamine Yamal. O jogador espanhol invadiu a área e caiu ao tentar driblar o volante brasileiro.

Na etapa final, o árbitro marcou pênalti de Beraldo em Carvajal. O lateral espanhol invadiu a área pela direita, tocou na bola e se chocou com o zagueiro brasileiro.

Nadine Basttos e João Paulo Araújo, que foram ouvidos pelo UOL, discordaram das marcações do árbitro da partida. A ex-árbitra Renata Ruel também viu penalidades mal marcadas e compartilhou sua opinião nas redes sociais

Não foi pênalti. João Gomes esticou a perna, ocupou o espaço, mas ele não bloqueia a passagem do adversário. Yamal provoca o contato e cava o pênalti. Árbitro mal posicionado marcou o pênalti sem nenhuma convicção do lance. No segundo, novamente, o árbitro mal posicionado e sem segurança apitou um pênalti que não existiu. Carvajal chutou a perna do Beraldo. Nadine Basttos, ao UOL

O jogador do Brasil foi, talvez, um pouco imprudente em deixar a perna naquele ponto, mas o jogador da Espanha nem tocou nele se jogou. Na minha opinião, o pênalti não aconteceu. O segundo foi pior ainda. Aconteceu um lance de jogo, a bola não estava mais com ele [Carvajal], ele tocou nela e eles se chocaram. Tenho certeza que se fosse um jogo europeu com VAR, em nenhum dos lances o árbitro seria chamado para olhar. Foi um encontrão normal. João Paulo Araújo, ao UOL

Ficou fácil entender porque a Espanha não quis o VAR, dois pênaltis que não existiram contra o Brasil. Ainda mais se tratando de Europa que não marca qualquer contato físico desse jeito. Renata Ruel, no X (antigo Twitter)

Pênalti bem marcado para o Brasil

No último minuto de jogo, Galeno foi derrubado por Carvajal na área e mais um pênalti foi marcado pelo árbitro da partida. Os ex-árbitros concordaram com a decisão de campo — Renata Ruel não se manifestou na rede social sobre o pênalti do Brasil.

Diferente dos outros lances, nesse, o árbitro estava bem posicionado e marcou com convicção, até mesmo porque nesse o pênalti aconteceu. Carvajal puxou a perna do Galeno. Nadine Basttos

Foi pênalti. Quando houve o choque entre os dois jogadores, não aconteceu nada, mas quando o Carvajal tentou levantar, ele segurou a perna do Galeno. Ali, ele cometeu o pênalti. João Paulo Araújo

Brasil e Espanha empatam em jogo eletrizante

Brasil e Espanha ficaram no empate por 3 a 3, em amistoso realizado em Madri. A partida foi a segunda da seleção brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Rodri, de pênalti, e Dani Olmo abriram 2 a 0 para a Espanha ainda no primeiro tempo. Rodrygo descontou para o Brasil e levou o jogo em 2 a 1 para o intervalo.

Endrick deixou tudo igual no começo do segundo tempo. Rodri, novamente de pênalti, fez 3 a 2, mas Lucas Paquetá, nos acréscimos e de pênalti, fechou o placar no Santiago Bernabéu.