Parceria entre Referência F.C e projeto Meninas em Campo abre espaço para futebol feminino no Paulistão

Visando contribuir com a igualdade de gênero no futebol, o projeto Meninas em Campo, em parceria com o Referência F.C, confirmou sua participação no Campeonato Paulista da FPF nas categorias sub-15 e, pela primeira vez, na categoria sub-17. Além disso, para as meninas que desejam ter a oportunidade de disputar campeonatos da Federação Paulista, o projeto ainda possui vagas para completar as equipes sub-15 (2010 e 2009) e sub-17 (2008 e 2007).

O clube já tem uma parceria firmada com o Meninas em Campo desde o ano passado, quando passou a compartilhar o estádio de Embu das Artes para jogos do Campeonato Paulista Feminino sub-15 de 2023 para os treinamentos.

"Para nós é uma oportunidade ímpar. A parceria com o Meninas em Campo já existe há algum tempo. Não é de hoje que apoiamos o Futebol Feminino, mas dessa vez vamos aprofundar esse apoio e é com muito orgulho que veremos essas meninas vestindo nosso uniforme", comentou Walter Júnior, presidente do Referência.

A importância dos clubes terem um time de futebol feminino é significativo em várias dimensões, abrangendo aspectos esportivos, sociais, econômicos e culturais, além de proporcionar às mulheres a chance de desenvolver suas habilidades atléticas e competir em um ambiente profissional. Isso contribui para o crescimento do esporte feminino e cria uma base sólida para futuros talentos.

Como consequência, a modalidade feminina ganha cada vez mais popularidade e importância em todo o mundo, já que atrai novos públicos e aumenta a base de fãs do clube, resultando no aumento da receita por meio de vendas de ingressos, merchandising e patrocínios.

Por fim, com a transformação do Referência em SAF, o projeto da criação do time também é fundamental, visando a obrigatoriedade do processo de desenvolvimento e gestão do clube.

"Em resumo, os clubes que estabelecem e apoiam times de futebol feminino, não apenas contribuem para a igualdade de gênero no esporte, mas também podem colher benefícios em termos de crescimento de público, desenvolvimento de talentos e fortalecimento da sua marca. Além disso, promovem valores importantes e influenciam positivamente a sociedade em geral", concluiu Walter Júnior.