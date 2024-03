Palmeiras x Novorizontino: mais de 30 mil ingressos vendidos para a semifinal do Paulista

A expectativa é de casa cheia! O Palmeiras já vendeu mais de 30 mil ingressos para a semifinal do Campeonato Paulista, que acontece nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo marca o retorno do Verdão a sua casa depois de dois meses.

O clube atualizou a parcial com 30.300 ingressos vendidos para o jogo decisivo. A comercialização dos ingressos é feita de maneira exclusiva pelo site www.ingressospalmeiras.com.

Esse será apenas o terceiro compromisso do Palmeiras no Allianz Parque nessa temporada. Diante da Inter de Limeira, o público no Allianz foi de 27.228, enquanto diante do Peixe, 40.379 torcedores estiveram presentes.

O Verdão atuou no Allianz pela última vez na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na primeira fase do Paulistão. Depois disso, o clube definiu que não jogaria mais no Allianz enquanto não houvesse as manutenções adequadas no gramado. Pouco depois, o estádio foi vetado pela Federação Paulista de Futebol.

A reforma, que terminou no último dia 16, consistiu em remover os termoplásticos e colocar a cortiça, no lugar. Com isso, o Palmeiras realizou dois testes no local com a equipe sub-20 do Palmeiras. A FPF fez nova vistoria e liberou o local para receber a partida. O time profissional tem um treino agendado no Allianz na manhã desta quarta-feira, véspera do jogo.

No Allianz Parque a entrada é feita através do reconhecimento facial, que estará em funcionamento em todos os setores do estádio (com exceção dos camarotes) - Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B) e Central Leste (Portão C), além do setor visitante (Portão D).

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte: R$ 150



Superior Norte: R$ 180



Superior Sul: R$ 180



Superior Oeste: R$ 190



Superior Leste: R$ 190



Gol Sul: R$ 200



Central Leste: R$ 220



Central Oeste: R$ 240