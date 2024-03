Palmeiras sofre segunda ameaça hacker em um ano após tentativa de extorsão

O Palmeiras sofreu uma ameaça hacker no último domingo (24), mas não detectou nenhum novo ataque ao seu sistema.

O que aconteceu

Um usuário do X — antigo Twitter - publicou no fim de semana dados confidenciais que seriam do Palmeiras. Os posts revelavam supostos salários de jogadores, premiações e até detalhes da venda de Endrick ao Real Madrid. O clube não confirmou se as informações são verdadeiras.

A reportagem apurou que não houve nenhum ataque novo ao sistema do clube. Tratam-se de informações que teriam sido coletadas há cerca de um ano, no primeiro ataque, quando o hacker teve acesso ao diretório administrativo — não houve qualquer prejuízo aos associados, tampouco aos sócios Avanti. Na ocasião, o conteúdo não chegou a ser divulgado.

Na época, o hacker tentou extorquir o Palmeiras e pediu R$ 10 milhões para não expor os dados, mas o clube não pagou. Desta vez, o criminoso não tentou nenhum contato com o Alviverde.

O vazamento de dados pessoais é considerado crime, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Constitui afronta aos direitos fundamentais, em especial à preservação da intimidade, além de ferir a proteção de informações.

O Palmeiras irá registrar um BO contra o hacker com todas as provas já obtidas.

