Palmeiras prepara força-tarefa para ter convocados à disposição para semifinal do Paulista

O Palmeiras fará uma força-tarefa para ter seus jogadores convocados à disposição para a semifinal do Campeonato Paulista, que acontece nesta quinta-feira. O atacante Endrick, o zagueiro Murilo - ambos à serviço da Seleção Brasileira - e o meio-campista Richard Ríos, à serviço da seleção colombiana, devem retornar da data Fifa no avião da presidente Leila Pereira, chefe da delegação brasileira na Europa.

O Brasil joga na terça-feira, diante da Espanha, no Santiago Bernabéu, às 17h30, pouco mais de 48 horas até às 21h35, quando o Verdão recebe o Novorizontino no Allianz Parque. Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a Romênia, às 16h30.

A previsão é que os atletas embarquem após o jogo e cheguem ao Brasil na quarta-feira, véspera do confronto decisivo contra o Novorizontino, que acontece na quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Um fisioterapeuta do clube já iniciará o processo de recuperação nos atletas já no avião para que estejam à disposição de Abel Ferreira.

Endrick foi decisivo na vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra, em Wembley. O atacante entrou aos 26 minutos do segundo tempo e anotou o gol aos 34. Dorival revelou que o jovem começará novamente no banco de reservas contra a Espanha, mas que deve ganhar mais minutos. Já Murilo começou e terminou no banco de reservas. Enquanto Richard Ríos entrou no intervalo da vitória da Colômbia sobre a Espanha, por 1 a 0.

O goleiro Weverton comentou a oportunidade que os atletas terão de retornar de forma mais rápida para reforçar o clube. "(A volta dos atletas no avião da presidente) só mostra, cada vez mais, a grandeza do Palmeiras e tudo o que o clube vem construindo na forma de pensar o futebol. Muitas vezes esse suporte falta para nosso futebol. A gente espera eles e sabe que eles chegarão em uma boa condição por conta de estrutura, do avião da presidente, de ir um fisioterapeuta para já começar a recuperação e, claro, eles conseguirão dormir. Isso tudo faz diferença e eles nos ajudarão muito na quinta", declarou.

O elenco do Palmeiras ainda fará mais dois treinos desfalcados do trio convocado. Na terça-feira treina na Academia de Futebol, e na véspera do jogo faz uma atividade no Allianz Parque, pela primeira vez, desde a liberação do local depois da reforma do gramado.